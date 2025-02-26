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В Судане военный самолет упал неподалеку от жилых домов, есть жертвы

Иллюстративное фото: в Судане военный самолет упал неподалеку от жилых домов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Военный самолет потерпел крушение в Судане во время взлета с авиабазы Вади-Сейдна к западу от столицы Хартума. Известно о десятках погибших, среди которых военные и гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

По данным СМИ, авиакатастрофа самолета "Антонов", вероятно, произошла по техническим причинам. Также СМИ писали о том, что самолет врезался в жилой дом

Сообщают о 19 погибших, среди которых - генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир в Хартуме. Пострадавшие были доставлены в больницу, а пожарным удалось локализовать огонь на месте аварии.

"Один из наших самолетов потерпел крушение во время взлета из аэропорта Вади-Сейдна вечером 25 февраля", - сообщили в Вооруженных силах Судана, признав, что погибшие и раненые есть и среди гражданских.

Пока никаких дополнительных подробностей о типе самолета, количестве жертв или причине аварии пока не поступало.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Напомним, 29 января в Вашингтоне в воздухе столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет UH-60 Black Hawk. Обломки бортов упали в реку Потомак.

В катастрофе погибли 67 человек - 60 пассажиров и 4 члена экипажа гражданского борта, а также трое военных, находившихся на борту вертолета.

Подробнее об авиакатастрофе в Вашингтоне, - читайте в нашем авторском материале.

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