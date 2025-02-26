У Судані військовий літак впав неподалік житлових будинків, є жертви

Військовий літак зазнав аварії в Судані під час зльоту з авіабази Ваді-Сейдна на захід від столиці Хартума. Відомо про десятки загиблих, серед яких військові та цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
За даними ЗМІ, авіакатастрофа літака "Антонов", ймовірно, сталася з технічних причин. Також ЗМІ писали про те, що літак врізався в житловий будинок
Повідомляють про 19 загиблих, серед яких - генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир у Хартумі. Постраждалих було доставлено в лікарню, а пожежникам вдалося локалізувати вогонь на місці аварії.
"Один із наших літаків зазнав аварії під час зльоту з аеропорту Ваді-Сейдна ввечері 25 лютого", - повідомили у Збройних силах Судану, визнавши, що загиблі та поранені є і серед цивільних.
Наразі жодних додаткових подробиць про тип літака, кількість жертв або причину аварії поки не надходило.
Нагадаємо, 29 січня у Вашингтоні в повітрі зіштовхнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 та військовий гелікоптер UH-60 Black Hawk. Уламки бортів впали до річки Потомак.
У катастрофі загинули 67 людей - 60 пасажирів і 4 члени екіпажу цивільного борту, а також троє військових, що перебували на борту гелікоптера.
Детальніше про авіакатастрофу у Вашингтоні, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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