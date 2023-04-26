В Судане возобновились боевые действия на некоторых участках, несмотря на договоренности о временном прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Репортер издания сообщает, что вечером вторника, 25 апреля, в городе Омдурман была слышна стрельба и взрывы. Заявляется, что армия там использовала дроны, чтобы нанести удары по Силам быстрого реагирования.
Аналогичные удары были нанесены, чтобы отвергнуть боевиков СШР с нефтеперерабатывающего завода в Бахре.
Напомним, 15 апреляв столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.
Также 25 апреля в Судане захватили лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры.
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