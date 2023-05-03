В Судане согласовали временное перемирие, но бои не стихают

В Судане между армией и военизированными Силами быстрого реагирования было согласовано новое, более продолжительное прекращение огня. Перемирие должно продлиться семь дней, а начнется режим "тишины" с четверга, 4 мая. Тем не менее в стране продолжаются боестолкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О договоренностях между воюющими сторонами объявили в министерстве иностранных дел Южного Судана, страной-соседом, что выполняет роль посредника. Также обе стороны назначили послов для мирных переговоров.

Соглашение о перемирии прозвучало на фоне новых воздушных ударов и перестрелок в столичном районе Хартума, которые подорвали последнее предполагаемое прекращение огня.

Так, во вторник в Судане сообщили о новых авиаударах по городам Омдурман и Бахри, расположенным на противоположном от Хартума берегу реки Нил.

Телеканал "Аль-Джазира" информировал, что военные самолеты суданской армии нацелились на позиции военизированных Сил быстрого реагирования (RSF), и из Хартума был слышен зенитный огонь.

Предыдущие обещания между суданской армией и военизированными формированиями о режиме "тишины" варьировались от 24 до 72 часов, но в ходе конфликта, который вспыхнул между ними в середине апреля, постоянно имели место нарушения перемирия.

Нынешнее перемирие должно было истечь в среду.

В то же время остается неизвестным, как будут действовать командующий армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, отмечается в публикации.

Ранее в заявлении суданской армии говорилось, что посольство Индии в Хартуме было взято штурмом и разграблено вооруженной группировкой. О пострадавших не сообщается.

Армейские самолеты бомбили подразделения RSF, окопавшиеся в жилых кварталах столичного региона. Конфликт также распространился на западный регион Дарфура в Судане, где RSF образовались из племенных ополченцев, которые вместе с правительственными войсками сражались, чтобы подавить повстанцев в гражданской войне, которая началась двадцать лет назад.