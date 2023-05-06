В Судане обстреляли автомобиль посла Турции

В субботу, 6 мая, в Судане неизвестные обстреляли автомобиль посла Турции Исмаила Чобаноглу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trt Haber.
В результате инцидента никто не пострадал.
В результате нападения был поврежден автомобиль посольства. Пока неизвестно, кем было совершено нападение.
Напомним, 15 апреля в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.
Ранее в Судане совершили нападение на посла ЕС в его собственной резиденции.
При этом в Судане в результате боевых действий погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.
Все подробности о том, что происходит в Судане и при чем здесь ЧВК "Вагнера", можно узнать в материале РБК-Украина.
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