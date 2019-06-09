У Судані під час протестів загинуло 4 людини

У столиці Судану Хартум і місті Омдуман під час акцій проти жорстких переслідувань демонстрантів правоохоронці примели сльозогінний газ і бойові патрони, що призвело до загибелі щонайменше 4 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

В Центральному комітеті суданських лікарів повідомили, що дві людини загинули в результаті побиття і ножових поранень, а двоє інших від вогнепальних поранень.

Повідомляється, що протестувальники збирали шини, камені і стовбури дерев для того, що б будувати барикади, але поліція з охорони громадського порядку почала розгін натовпу, що призвело до жертв

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Судані результаті розгону наметового табору у Хартумі загинули щонайменше 60 осіб. Військові відкрили вогонь по протестуючих, які кілька тижнів блокували будівлю командування армії.

Нагадаємо, що з Нілу витягли 40 тіл, імовірно убитих силами безпеки Судану. За інформацією Комітету лікарів протестувальників, є свідки, які бачили, як тіла, завантажені в військову техніку, скидали в річку.