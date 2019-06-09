В Судане во время протестов погибли 4 человека

В столице Судана Хартум и городе Омдуман во время акций против жестких преследований демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ и боевые патроны, что привело к гибели по меньшей мере 4 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

В Центральном комитете суданских врачей сообщили, что два человека погибли в результате избиения и ножевых ранений, а двое других от огнестрельных ранений.

Сообщается, что протестующие собирали шины, камни и стволы деревьев для того, что бы строить баррикады, но полиция по охране общественного порядка начала разгон толпы, что привело к жертвам

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Судане результате разгона палаточного лагеря в Хартуме погибли по меньшей мере 60 человек. Военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии.

Напомним, что из Нила вытащили 40 тел, предположительно убитых силами безопасности Судана. По информации Комитета врачей протестующих, есть свидетели, которые видели, как тела, загруженные в военную технику, сбрасывали в реку.