В Судані вперше після перевороту сформували уряд

У Судані у четвер, 5 вересня, вперше після повалення влади президента Омара аль-Башира представили новий склад уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, новий прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок представив склад перехідного уряду, який був створений за домовленістю між Військовою радою та коаліцією опозиції та протестувальників. Хамдок назвав імена 18 міністрів, ще двох призначать пізніше.

Зазначається, що представники Військової ради очолять два міністерства. Так, оборонне відомство в новому уряді очолить генерал-лейтенант Гамал Омар, а керівником Міністерства внутрішніх справ став Ідрисс аль-Трайфі. Всі інші міністерства отримали представники цивільної коаліції.

Відповідно до угоди між військовими та цивільними, перехідний уряд діятиме 3 роки до проведення парламентських виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Військової ради та цивільної коаліції підписали остаточний варіант проекту політичної угоди про перехідний період після повалення президента аль-Башира. Одночасно з угодою про перехідний період була підписана конституційна декларація.

Додамо, що військовий переворот в Судані, в ході якого був усунений президент Омар аль-Башир, стався 11 квітня. Того дня міністр оборони Судану Авад бен Ауф оголосив про перехід влади в країні до Вищої військової ради і затримання президента Омара аль-Башира.