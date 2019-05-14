У Судані при стрільбі під час страйку загинули три людини

У столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячої страйку опозиції, в результаті якої загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Наголошується, що вбиті двоє мирних жителів, і ще десять осіб постраждали. Деякі з них перебувають у важкому стані.

Також повідомляється з посиланням на перехідний військовий рада Судану, що одним з убитих виявився офіцер армії.

Стрілянина сталася недалеко від центру столиці після зіткнень сил безпеки і військових з демонстрантами, які заблокували дороги. У Хартумі проходить акція протесту проти військової ради.

Раніше повідомлялося, що в столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, в тому числі шість співробітників "урядових сил".

Нагадаємо, що 11 квітня в Судані стався військовий переворот, в результаті якого був відсторонений президента Омар аль-Башир і його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн.