У Судані скоєно замах на американського дипломата

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суданська поліція почала розслідування інциденту

У четвер, 23 квітня, в столиці Судану місті Хартумі на американського дипломата була здійснена спроба замаху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням агентство Anadolu.

На умовах анонімності дипломатичне джерело агентства повідомило, що спроба замаху була зроблена невідомою особою. По машині дипломата був відкритий вогонь, коли він повертався додому.

Джерело також відзначило, що після стрілянини офіційний представник Сполучених Штатів втратив контроль над своїм автомобілем.

Суданська поліція почала розслідування інциденту, щоб визначити, чи можна "напад назвати тероризмом".

У рекомендаціях Державного департаменту США про поїздки в Судан до пандемії коронавіруса зазначено, що Вашингтон радить своїм громадянам "переглянути поїздки в Судан через злочинності, тероризму, громадянських заворушень, викрадень людей і збройних конфліктів".

Також було зазначено урядовим службовцям у північно-східній африканській країні використовувати броньовані машини для офіційних поїздок.

Нагадаємо, у Таїланді військовослужбовець влаштував стрілянину по перехожих, вистрілив з гранатомета по торговому центру "Термінал 21", а також відкрив вогонь по відвідувачах. Всі дії нападник транслював у прямому ефірі на сторінці в Facebook. Крім того, протягом декількох годин в торговому центрі він утримував сотні заручників і відстрілювався від поліцейських.

Крім того, невідомий відкрив стрілянину в одному з торгових центрів в Бангкоку.