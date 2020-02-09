Стали відомі мотиви таїландського стрілця

Фото: таїландський стрілок (twitter.com/lattebbrook)

Військовий влаштував стрілянину в Таїланді через проблеми з продажем будинку

Таїландський військовий Джакрапант Томма влаштував стрілянину, в результаті якої загинули 26 людей, через проблеми, пов'язані з продажем будинку. Про це повідомив прем'єр-міністр Таїланду Прают Чаноча, передає Reuters.

Повідомляється, що стрілянину влаштував 32-річний солдат Джакрапант Томмі, який служив на військовій базі недалеко від Накхонратчасіма в 250 км від Бангкока.

"Це був особистий конфлікт ... через угоду щодо будинку", - заявив прем'єр Чаноча.

Він також додав, що конфлікт був пов'язаний з родичем командира Томма, якого він убив ще до того, як влаштував стрілянину в торговому центрі. Після вбивства командира солдат увірвався в склад зброї, а також викрав армійський позашляховик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Таїланді військовослужбовець влаштував стрілянину по перехожих, вистрілив з гранатомета по торговому центру "Термінал 21", а також відкрив вогонь по відвідувачах. Всі дії нападник транслював в прямому ефірі на сторінці в Facebook. Крім того, протягом декількох годин в торговому центрі він утримував заручників і відстрілювався від поліцейських.

За останніми даними, в результаті серії інцидентів загинули 27 людей, включаючи самого нападника. Ще понад 60 людей отримали поранення.

