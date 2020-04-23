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В Судане совершено покушение на американского дипломата

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 19:11
В Судане совершено покушение на американского дипломата
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суданская полиция начала расследование инцидента

В четверг, 23 апреля, в столице Судана городе Хартуме на американского дипломата была совершена попытка покушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой агентство Anadolu.

На условиях анонимности дипломатический источник агентства сообщил, что попытка покушения была предпринята неизвестным лицом. По машине дипломата был открыт огонь, когда он возвращался домой.

Источник также отметил, что после стрельбы официальный представитель Соединенных Штатов потерял контроль над своим автомобилем.

Суданская полиция начала расследование инцидента, чтобы определить, можно ли "нападение назвать терроризмом".

В рекомендациях Государственного департамента США о поездках в Судан до пандемии коронавируса указано, что Вашингтон советует своим гражданам "пересмотреть поездки в Судан из-за преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений людей и вооруженных конфликтов".

Также было указано правительственным служащим в северо-восточной африканской стране использовать бронированные машины для официальных поездок.

Напомним, в Таиланде военнослужащий устроил стрельбу по прохожим, выстрелил из гранатомета по торговому центру "Терминал 21", а также открыл огонь по посетителям. Все действия нападавший транслировал в прямом эфире на странице в Facebook. Кроме того, в течение нескольких часов в торговом центре он удерживал сотни заложников и отстреливался от полицейских.

Кроме того, неизвестный открыл стрельбу в одном из торговых центров в Бангкоке.

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