У Судані зірвалися переговори між військовими і опозицією

Суданський альянс опозиційних груп відклав переговори з військовими після того, як вони висловили застереження з приводу угоди про розподіл влади, підписаної з генералами на початку цього тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Метою угоди є вихід з політичної кризи, яка охопила країну після повалення в квітні колишнього президента Омара аль-Башира.

Після тривалого періоду безрезультатних переговорів у середу обидві сторони підписали угоду про створення спільного військово-цивільного суверенного ради, який керуватиме країною по ротації трохи більше трьох років, після чого будуть проведені вибори.

За словами опозиційних діячів, заплановані на п'ятницю переговори, спрямовані на завершення угоди з розділення влади, були припинені.

"Нам потрібно більше внутрішніх консультацій для досягнення єдиного бачення", - заявив лідер опозиції Омар аль-Діджейр, додавши, що не було призначено ніякої нової дати для відновлення переговорів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Судані правлячий Військова рада і альянс "За свободу і зміни" досягли згоди про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період, після якого в країні повинні бути проведені вибори.

Як відомо, протести в Судані почалися з того, що міністр оборони Авад бін Ауф 11 квітня оголосив про перехід влади в країні до Вищій військовій раді і затримання президента Омара аль-Башира. Пізніше Генштаб Судану повідомив про взяття під варту президента.