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У Судані снайпери застрелили п'ятьох студентів

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 22:05
У Судані снайпери застрелили п'ятьох студентів
Фото: протести в Судані (AFP)

Снайпери відкрили вогонь по демонстрантах у місті Ель-Обейд

У Судані під час акції протесту снайпери застрелили п'ятьох студентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

Як повідомляється, снайпери відкрили вогонь по демонстрантах у місті Ель-Обейд в штаті Північний Кордофан

"П'ять студентів загинули під час протестів в центральній частині Судану в понеділок", - заявили в Центральному комітеті суданських лікарів

Повідомляється також про кількох постраждалих в результаті стрілянини. Стрільців поки не ідентифікували.

Відзначимо, сьогодні в Судані проводилася акція з метою тиску на перехідний військова рада країни, який обіцяв передати владу цивільної адміністрації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Судані була здійснена спроба перевороту проти тимчасового Військової ради. Під час невдалого путчу були затримані 68 офіцерів. Щодо них проводилося розслідування.

Крім того, під час розгону табору протестувальників на початку червня загинуло майже 120 чоловік, проте військові повідомляли лише про 61 загиблого. Після цього в країні почалися масові протести проти силового розгону демонстрантів.

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