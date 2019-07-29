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В Судане снайперы застрелили пятеро студентов

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 22:01
В Судане снайперы застрелили пятеро студентов
Фото: протесты в Судане (AFP)

Снайперы открыли огонь по протестующим в городе Эль-Обейд

 

В Судане во время акции протестаснайперы застрелили пятеро студентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщается, снайперы открыли огонь по протестующим в городе Эль-Обейд в штате Северный Кордофан

"Пять студентов погибли во время протестов в центральной части Судана в понедельник", - заявили в Центральном комитете суданских врачей 

Сообщается также о нескольких пострадавших в результате стрельбы. Стрельцов пока не идентифицировали.

Отметим, сегодня в Судане проводилась акция с целью давления на переходной военный совет страны, который обещал передать власть гражданской администрации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  в Судане была осуществлена попытка переворота против временного Военного совета. Во время неудачного путча были задержаны 68 офицеров. В отношении них проводилось расследование.

Кроме того,  во время разгона лагеря протестующих в начале июня погибли почти 120 человек, однако военные сообщали лишь о 61 погибшем. После этого в стране начались массовые протесты против силового разгона демонстрантов.  

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