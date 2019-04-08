У Судані сталося відключення електроенергії

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У міністерстві не дали пояснення відключенню

В Судані відбулося повне відключення електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в міністерстві не дали пояснення відключенню електроенергії, але в заяві йдеться, що інженери і техніки намагалися відновити енергопостачання. Міністр додав, що додаткова інформація буде надана пізніше.

Відключення електроенергії сталося в той час, як країна охоплена масовими протестами.

Зокрема, другий день поспіль протестувальники проводять сидячий страйк поблизу резиденції президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тисячі суданців вийшли на вулиці столиці Хартум з вимогою відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років.

Раніше повідомлялося про загибель одного цивільного під час протестів. 6 квітня поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і відтіснила їх від штаб-квартири збройних сил Судану. Нинішні протести стали наймасштабнішими з початку антипрезидентських виступів у грудні 2018 року.

Згідно з офіційними даними, під час антипрезидентських акцій загинуло 32 людини.