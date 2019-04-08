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В Судане произошло отключение электроэнергии

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 05:59
В Судане произошло отключение электроэнергии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В министерстве не дали объяснения отключению

В Судане произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в министерстве не дали объяснения отключению электроэнергии, но в заявлении говорится, что инженеры и техники пытались восстановить энергоснабжение. Министр добавил, что дополнительная информация будет предоставлена ​​позже.

Отключение электроэнергии произошло в то время, как страна охвачена массовыми протестами.

В частности, второй день подряд протестующие проводят сидячую забастовку вблизи резиденции президента.

Напомним, ранее сообщалось, что тысячи суданцев вышли на улицы столицы Хартум с требованием отставки президента страны Омара аль-Башира, который находится у власти почти 30 лет.

Ранее сообщалось о гибели одного гражданского во время протестов. 6 апреля полиция применила против митингующих слезоточивый газ и оттеснила их от штаб-квартиры вооруженных сил Судана. Нынешние протесты стали самыми масштабными с начала антипрезидентских выступлений в декабре 2018 года.

Согласно официальным данным, во время антипрезидентских акций погибли уже 32 человека.

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