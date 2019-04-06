У Греції сталися сутички між мігрантами та поліцією

Фото: сутички між мігрантами та поліцією в Греції (Associated Press)

Правоохоронці застосували сльозогінний газ

Декілька сотень мігрантів, які протестували у північній частині Греції, влаштували сутички з правоохоронцями в суботу, 6 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, протестуючі почали кидати у правоохоронців каміння, у відповідь на що поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Грецька влада стверджує, що протести за межами табору мігрантів Діавата на півночі країни були викликані неправдивими повідомленнями в соціальних мережах про скасування обмеження на поїздки в північну Європу.

"Ми повинні постійно боротися з неправдивими новинами", - заявив координатор Міністерства міграційної політики на півночі Греції Нікос Рагош.

Рагош зазначив, що протестувальники в Діавате в основному мігранти з Сирії, Іраку та Афганістану, але більшість з них не є мешканцями з табору, вони приїхали з усієї Греції щоб потрапити до Північної Македонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий суд Європейського союзу дозволив Німеччині висилати мігрантів в інші країни ЄС. Головна умова - задоволення базових соціальних потреб мігрантів. Європейський суд у Люксембурзі дозволив ФРН висилати тих, кому було відмовлено в отриманні притулку, в інші країни Євросоюзу, навіть якщо там існують недоліки у системі соціальної підтримки.