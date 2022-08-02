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Жертвами повені в штаті Кентуккі стали 37 людей, сотні зникли безвісти

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Вашингтон, Вівторок 02 серпня 2022 05:20
Жертвами повені в штаті Кентуккі стали 37 людей, сотні зникли безвісти Фото: в американському штаті Кентуккі сталася повінь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Щонайменше 37 людей загинули в результаті раптових повеней у східній частині штату Кентуккі, США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Щонайменше шестеро дітей, у тому числі четверо братів і сестер у віці від одного до восьми років, загинули від стихії. Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що кількість загиблих буде продовжувати зростати, оскільки сотні американців залишаються зниклими безвісти.

Понад 12 тисяч домогосподарств залишилися без електрики, сотні будинків і підприємств були затоплені. Відновлення пошкоджених доріг, мостів та іншої інфраструктури займе роки.

Президент США Джо Байден оголосив повінь великим лихом і розпорядився про виділення федеральної допомоги місцевим рятувальникам. Це найсильніша повінь в регіоні за останні десятиліття.

Раніше повідомлялося, що влада Сіднея видала указ про евакуацію кількох тисяч жителів після того, як безперервні дощі затопили кілька передмість найбільшого міста Австралії.

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