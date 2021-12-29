RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Судані обвалився золотий рудник: десятки загиблих, тільки одна людина вижила

Автор: Наталья Скороход

Обвалення золотої копальні стався в західному Судані. В результаті загинуло понад 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Після обвалу рудника офіційний представник гірничодобувної промисловості Суана заявив, що в результаті загинула 31 людина і тільки 1 вижила. Потерпілого доставлено в лікарню.

"Тридцять одне тіло було виявлено після обвалення золотої копальні в місцевості Ен-Нахуд в штаті Західний Курдуфан. Тільки одна людина була врятована живою", - заявив чиновник.

Однак після в соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що жертвами обвалу рудника стали 38 осіб.

Видання зазначає, що рятувальники досі прочісують завали в надії знайти більше тих, хто вижив.

Нагадаємо, що у Польщі пропали два гірники. Це сталося після підземних поштовхів на шахті.

Читайте РБК-Україна в Google News
СуданАвария