У Судані обвалився золотий рудник: десятки загиблих, тільки одна людина вижила

Після обвалу рудника офіційний представник гірничодобувної промисловості Суана заявив, що в результаті загинула 31 людина і тільки 1 вижила. Потерпілого доставлено в лікарню.

"Тридцять одне тіло було виявлено після обвалення золотої копальні в місцевості Ен-Нахуд в штаті Західний Курдуфан. Тільки одна людина була врятована живою", - заявив чиновник.

Однак після в соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що жертвами обвалу рудника стали 38 осіб.

Видання зазначає, що рятувальники досі прочісують завали в надії знайти більше тих, хто вижив.