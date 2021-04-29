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Судан призупинив дію угоди про створення військової бази Росії

Новость на русском → Хартум, Четвер 29 квітня 2021 01:36
Судан призупинив дію угоди про створення військової бази Росії Фото: Судан заморозив створення військової бази РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Судан оголосив, що призупинив дію угоди про створення морської бази з Росією на території африканської республіки. Хартум попередив про це Москву.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Уточнюється, що дія угоди, "підписаної Москвою з колишнім режимом", припиняється "до її затвердження законодавчим органом".

У грудні 2020 року повідомлялося, що Росія уклала угоду про створення бази російського флоту в Судані, згідно з яким ВМФ зможе 25 років користуватися пунктом матеріально-технічного забезпечення в цій країні.

У документі йдеться, що в Судані зможуть одночасно перебувати не більше 4 російських кораблів і не більше 300 осіб.

РБК-Україна писало, що військовий переворот у Судані, в ході якого був відсторонений президент Омар аль-Башир, стався 11 Квітня 2019 року.

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