Судан приостановил действие соглашения о создании военной базы России

Судан объявил, что приостановил действие соглашения о создании морской базы с Россией на территории африканской республики. Хартум предупредил об этом Москву.

Уточняется, что действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом", приостанавливается "до его утверждения законодательным органом".

В декабре 2020 года сообщалось, что Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране.

В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.