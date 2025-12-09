Суд обязал Бахматова выплатить почти 27 млн ​​грн за сгоревший арендованный дом

Обуховский райсуд Киевской области частично удовлетворил иск к председателю Деснянской РГА Максиму Бахматову, обязав его оплатить почти 27 млн ​​грн за сгоревший во время аренды дом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное постановление по делу № 372/4634/23.

Суть дела

В феврале 2020 года Максим Бахматов заключил договор аренды гостевого дома площадью 95 кв. м сроком один год. В доме он проживал вместе с семьей.

01 октября 2020 года в арендованном помещении произошел пожар, в результате которого здание было фактически уничтожено.

Истец (сын владельца дома, умершего в 2023 году) обратился в суд, утверждая, что арендатор нарушил условия договора и правила пожарной безопасности, что привело к возгоранию.

Позиции сторон

Согласно выводам экспертов, причиной пожара стал аварийный режим работы электробытового прибора на кухне (вероятно короткое замыкание).

Представители Бахматова настаивали на отсутствии его вины. Свидетели (жена ответчика и домработница) заявляли, что электропроводка и техника в доме были старыми, посудомоечная машина "била током", а свет часто выбивал. Защита утверждала, что ответственность за техническое состояние сетей лежит на владельце.

Суд сослался на условия договора аренды, согласно которым арендатор обязался обеспечивать сохранность имущества и соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, подписывая акт приема-передачи, арендатор согласился, что помещение находилось в удовлетворительном состоянии. Поскольку пожар возник в результате работы электроприбора внутри дома, а ответчик не смог доказать отсутствие своей вины, как того требует гражданское законодательство, поэтому суд возложил ответственность за ущерб арендатору.

Финансовое взыскание

Начальная стоимость восстановительных работ оценивалась около 21 млн грн. Однако истец просил учесть инфляционные процессы за период с 2020 по 2024 год.

Суд удовлетворил требование об индексации и принял взыскать с Максима Бахматова: 26 890 858,10 грн - материальный ущерб (восстановление дома, стоимость уничтоженной мебели и техники с учетом инфляции).

В удовлетворении требований по взысканию морального вреда в сумме 350 000 грн и упущенной выгоды от аренды (около 3 млн грн) суд отказал.

Отказ относительно морального вреда обоснован тем, что он был нанесен отцу истца, а право на его возмещение не переходит по наследству, если не было присуждено при жизни наследодателя.