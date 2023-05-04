Суд снова арестовал корпоративные права "Укрнефтебурения"

В апреле по материалам ДБР суд арестовал корпоративные права четырех предприятий, в частности:

ЧАО "Укрнефтебурение";

ООО "Сахалинское";

ООО "Сириус-1";

ООО "Ист Юроуп Петролеум".

Права были переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Однако 3 мая районный суд Киева отменил ранее вынесенное им решение об аресте корпоративных прав ЧАО "Укрнефтебурение" по ходатайству адвоката компании.

При принципиальной позиции ДБР и Офиса генерального прокурора на следующий день, 4 мая, Печерский районный суд Киева повторно арестовал и передал предприятие в управление АРМА.

Отмечается, что еще в феврале 2023 года ДБР совместно с СБУ разоблачили противоправную деятельность бывших чиновников, получавших незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр. Сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски у бывшего народного депутата Украины VIII созыва. Он по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины", Госгеонадра, ООО "Сахалинское" и коммерческими структурами в период 2003-2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые.

Под "патронатом" экснардепу госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали "в карман" организаторы сделки.

В частности, как свидетельствуют материалы расследования, из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО "НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина де-факто потеряла право на Сахалинское нефте-газовое месторождение на Харьковщине.

При том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).