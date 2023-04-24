Эксперт перечислил последствия передачи "Укрнефтебурения" в управление АРМА

В Украине под видом "деолигархизации" происходит коррупционное перераспределение активов в пользу игроков на рынке добычи газа, приближенных к власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика в блоге для Цензор.Нет .

"Арест акций "Укрнефтебурения" и передача актива в АРМУ состоялся в рамках расследования уголовного производства по промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа... Спецразрешение на разработку Сахалинского месторождения "Укрнефтебурение" получила в 2003 и в 2004 гг. , которые длились почти 10 лет и только в 2010 г. компания получила новую лицензию на разработку месторождения на 20 лет. , – объясняет Кулик.

Он также напомнил, что разведанные запасы Сахалинского месторождения оцениваются в 15 млрд куб м голубого топлива. В то же время, АРМА ранее уже неоднократно доказывала свою неэффективность как управленец большими стратегическими активами. При этом эксперт отмечает, что в 2022 году "Укрнефтебурение" было второй по объему добытого газа частной компанией страны, уступая лишь "ДТЭК Нафтогазу".

В последние годы компания возвращала своим акционерам все вложенные в разработку и бурение скважин деньги: в 2021 г. ее чистая прибыль составила 5,65 млрд. грн. Так, как отметил Кулик, даже критики компании вынуждены признать, что "Укрнефтебурение" входит в топ наиболее прибыльных компаний Украины и налогоплательщиков.

"Некоторые в высоких кабинетах уже хотят получить контроль над ликвидной компанией со 160 млн куб. м газа в подземных хранилищах и 1,2 млрд грн на счетах. Это знатный куш, в преддверие возможной "заморозки" войны и выборов, о которых говорят во властных кулуарах", - предполагает эксперт.

Кроме того, в контексте событий вокруг "Укрнефтебурения" директор Центра исследований проблем гражданского общества отмечает, что атаки на прибыльные предприятия существенно бьют по международному имиджу Украины как правового государства, нивелируя антикоррупционную политику.

Он также добавил, что еще с начала "нулевых" лет за право доступа к месторождению идут бесконечные войны между разными олигархами-газовиками. А "Укрнефтебурение" известная влиятельная компания на рынке, которая "в разное время принадлежала то Злочевскому, то Коломойскому, то еще каким-то олигархам".