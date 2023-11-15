ua en ru
Ср, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прокуроры просят снова арестовать главу Тернопольского облсовета

Тернополь, Среда 15 ноября 2023 19:31
UA EN RU
Прокуроры просят снова арестовать главу Тернопольского облсовета Фото: Михаил Головко, глава Тернопольского облсовета (facebook.com/mihaylo.holovko)
Автор: Иван Носальский

Прокуроры обратились в суд с просьбой изменить меру пресечения бывшему главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины в Facebook.

В САП отмечают, что Головко неоднократно нарушал обязательства, которые возложили на него после внесения залога в размере более 805 тысяч гривен.

Также неявка Головко на судебное заседание 25 октября привела к тому, что срок действия процессуальных обязанностей истек, поскольку без подозреваемого невозможно проводить заседание.

"Учитывая это, прокурор настаивает на применении более строгой меры пресечения - содержание под стражей, а также взыскать в доход государства залога, который был внесен за подозреваемого - более 805 тысяч гривен", - добавили в ведомстве.

Дело Головко

Напомним, 26 июня сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко.

По данным правоохранителей, Головко и еще несколько чиновников требовали у бизнесмена из Тернополя предоставить деньги за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.

Уже 28 июня суд избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. На следующий день залог внесли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь САП Суд Мера пресечения
NEWS
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом