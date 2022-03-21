Мін'юст завтра подасть позови про заборону ОПЗЖ та інших проросійських партій

Міністерство юстиції України завтра, 22 березня, подасть позови про заборону діяльності "Опозиційний платформи - За життя" та інших політичних партій. Справу розглядатиме Окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.

"За повідомленням Міністерства юстиції України, позови про заборону діяльності проросійських партій, визначених рішенням РНБО, будуть подані до суду вже завтра", - зазначила він.

За її словами, в першій інстанції ця категорія справ підсудна ОАСК.

Діяльність яких партій тимчасово заборонена: