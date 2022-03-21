Мін'юст завтра подасть позови про заборону ОПЗЖ та інших проросійських партій
Міністерство юстиції України завтра, 22 березня, подасть позови про заборону діяльності "Опозиційний платформи - За життя" та інших політичних партій. Справу розглядатиме Окружний адміністративний суд Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.
"За повідомленням Міністерства юстиції України, позови про заборону діяльності проросійських партій, визначених рішенням РНБО, будуть подані до суду вже завтра", - зазначила він.
За її словами, в першій інстанції ця категорія справ підсудна ОАСК.
Діяльність яких партій тимчасово заборонена:
- "Опозиційна платформа - За життя"
- "Опозиційний блок"
- "Партія Шарія"
- "Держава"
- "Ліва опозиція"
- "Прогресивна соціалістична партія України"
- "Соціалістична партія України"
- "Соціалісти"
- "Наші"
- "Блок Володимира Сальдо"
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій. Згідно з цим рішенням, їх діяльність припиняється на період воєнного стану.
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