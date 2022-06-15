ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні цього тижня можуть заборонити ще дві партії: Малюська назвав які

Новость на русском →
Київ, Середа 15 червня 2022 13:44
В Україні цього тижня можуть заборонити ще дві партії: Малюська назвав які Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Цього тижня восьмому апеляційному адміністративному суду міста Львова можуть заборонити ще дві партії. Зокрема, "опозиційну платформу - за життя" і партію Шарія.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"На цьому тижні буде розгляд інших гучних партій, зокрема ОПЗЖ і партії Шарія. Очікувавши. Можливо (заборонять, - ред.), але все ж залежить від суду. будуть судові рішення вже на цьому тижні щодо цих політичних партій", - заявив він.

За словами міністра, ще розглядається питання заборони ще кількох політичних партій, які не мали вирішального значення в політичному житті України, однак вони фігурували в рішенні РНБО як проросійські.

"У нас у восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові зараз перебуває одночасно 16 судових процесів відповідно до 6 партій політичних партій щодо наступних ми очікуємо прийняття рішення вже найближчим часом", - додав Малюська.

Нагадаємо, раніше суд заборонив проросійську партію "наші" колишнього народного депутата Євгенії Мураєва. До цього були заборонені інші партії зі списку РНБО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анатолій Шарій Денис Малюська Опозиційна платформа За життя
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського