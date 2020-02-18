Суд заборонив продаж української "дочки" російського держбанку з аукціону

Фото: Промінвестбанк (РБК-Україна)

Промінвестбанк знову не вдалося продати на біржі

Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив фондовій біржі ПФТС проводити аукціон з продажу пакету акцій ПАТ "Промінвестбанк". Про це йдеться в рішенні від 11 лютого 2020 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як повідомляло РБК-Україна, пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк" в розмірі 99,7726% був виставлений на аукціон на фондовій біржі ПФТС 11 лютого 2020 року. Початкова вартість пакета - 266 млн грн, що у два рази нижче, ніж при попередній спробі продати банк у 2019 році (532 млн грн).

У 2019 році пакет акцій "Промінвестбанку" у розмірі 99,7726% був виставлений на аукціон на фондовій біржі ПФТС, однак продаж не відбувся. Акції банку продавалися за рішенням суду на користь групи "Приват" в якості компенсації за активи в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та "націоналізовані активи".