Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування проти Захарченка

Фото: Віталій Захарченко (УНІАН)

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України, який зараз переховується від слідства і суду. Відповідне клопотання подавав слідчий Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Таке рішення суду дає право стороні звинувачення на проведення досудового розслідування щодо підозрюваного в його відсутність (in absentia)", - зазначили в ОГП.

Йдеться про "справу Майдану", в рамках якої колишніх президента України, міністра внутрішніх справ і його заступника, голови СБУ і його першого заступника командувача внутрішніх військ МВС та інших високопоставлених чиновників підозрюють по цілому ряду статей Кримінального кодексу.

Їм інкримінують організацію в складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 незаконного перешкоджання проведенню зборів.

Міністром внутрішніх справ у цей час був Віталій Захарченко. Він очолював МВС України з 2011 по 2014 рік. В Україні Захарченко оголошений в розшук як підозрюваний у розстрілі демонстрантів на Майдані.

Зазначимо, більш докладно про роки розслідувань цієї справи в матеріалі РБК-Україна "Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".