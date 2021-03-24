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Екс-міністра Захарченка та двох колишніх військових позбавили відзнак від розвідки

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 15:27
Екс-міністра Захарченка та двох колишніх військових позбавили відзнак від розвідки Фото: Віталій Захарченко (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральне управління розвідки Міноборони України позбавило відомчих відзнак екс-міністра внутрішніх справ та двох колишніх начальників штабу Військово-морських сил України. Відповідний наказ підписав начальник ГУР Кирило Буданов.

Про це йдеться на сайті ГУР.

"Очільник розвідувального органу полковник Буданов своїм наказом позбавив відомчих відзнак ГУР осіб, які були нагороджені за виконання окремих розвідувальних завдань за часів злочинного режиму Віктора Януковича", - заявили в розвідці.

Так, без відомчих відзнак ГУР залишилися:

  • колишній очільник МВС Віталій Захарченко;
  • колишній начальник штабу, перший заступник командувача ВМС Сергій Єлісєєв;
  • колишній начальник штабу, перший заступник командувача ВМС Дмитро Шакуро.

Відзнак позбавили в рамках виконання указу президента України про введення санкцій проти цих осіб.

Нагадаємо, 1 березня Зеленський затвердив санкції проти колишніх посадовців та військових, які зрадили Україну. У список санкцій потрапив, зокрема, колишній глава СБУ Олександр Якименко.

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