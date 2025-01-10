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Суд оставил под стражей владельца онлайн-казино PIN-UP Зотько

Фото: суд оставил под стражей владельца онлайн-казино PIN-UP Зотько ( во время заседания)
Автор: Илона Свиридова

Печерский районный суд города Киева принял решение об избрании меры пресечения для владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. Суд постановил держать предпринимателя под стражей на период досудебного расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение по итогам судебного заседания.

Решение было принято, несмотря на готовность некоторых военных, в том числе героев Украины, взять его на поруки.

Напомним, 10 января сообщалось, что правоохранители задержали владельца онлайн-казино PIN-UP. Его подозревают в отмывании российских денег.

В ГБР отметили, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн гривен в уставный капитал компании, а также достаточно длительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами РФ - реальными владельцами этого онлайн-казино.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях Зотько, директору, владельцу торговой марки и руководителю КРАИЛ.

В то же время, по словам адвокатов Зотько, обвинения основываются на предположениях, а его компания является "независимым украинским юридическим лицом, которое работает исключительно в рамках закона, и с момента начала войны уплатила в бюджет Украины более 1,338 млрд гривен налогов". В свою очередь, кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD, которая является партнером бизнеса Зотько, принадлежит гражданке Украины и не имеет никакой связи с российскими структурами.

Стоит также отметить, что дело против Зотько рассматривают по статье 111-2 УКУ ("Содействие государству-агрессору"), которая была введена в апреле 2022 года. При этом следствие утверждает, что подготовка к преступлению продолжалась еще с 2021 года.

Защита отмечает, что статья 111-2 подследственна СБУ, однако расследование ведут другие правоохранительные органы, что может свидетельствовать о процессуальных нарушениях.

Адвокаты защиты планируют обжаловать это решение и добиться изменения меры пресечения.

Подробнее о деле можно узнать в материале РБК-Украина.

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