Суд закінчив дослідження панамських документів у справі Мартиненка

У суді дослідили функціонування офшору Брадкрест, який отримував відкати

Шевченковский районный суд Киева закончил исследование панамских документов в деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко (фракция "Народный фронт"), которого обвиняют в незаконном завладении средствами "Энергоатома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, эти документы получены в результате выполнения запроса о международной правовой помощи компетентными органами Республики Панама.

В частности, суд исследовал документы, касающиеся создания и функционирования оффшора Брадкрест, на который выводились средства с ГП "НАЭК Энергоатом", в том числе и те, что касаются размера оплаты номинальному держателю акции компании, который составлял 250 долларов в год.

Также судом начато исследование документации конкурсных торгов ГП "НАЭК Энергоатом" по закупке оборудования на ряд украинских АЭС, сообщили в САП.

На следующем судебном заседании, которое состоится в 9 часов 4 февраля 2019 года, планируется продолжить исследование доказательств стороны обвинения, рассказали в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, в начале января 2019 года, сторона обвинения в деле Николая Мартыненко в суде показала документы, которые свидетельствуют о прямом отношении экс-нардепа к офшорной компании Bradcrest Investments, которая получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома".

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева отказал стороне защиты экс-нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в хищении средств "Энергоатома" и ВостГОКа, в признании недопустимыми доказательств по делу полученных от швейцарских правоохранителей.