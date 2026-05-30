Суд запретил Трампу добавить его фамилию в название Центра Кеннеди: как он отреагировал

Трамп написал в социальных сетях, что поручил Министерству торговли США "принять все необходимые меры с Конгрессом, чтобы разрешить полную передачу этого учреждения" и возложить на законодателей ответственность за его функционирование, обслуживание и управление.

Не сразу было понятно, как можно будет выполнить директиву Трампа. Центр Кеннеди был создан Конгрессом в 1958 году и управляется советом опекунов, который президент укомплектовал союзниками во время своего второго срока.

Поражение Трампа в суде

Заявление американского лидера прозвучало после того, как в пятницу судья постановил, что центр исполнительских искусств, который Трамп переименовал в "Центр Трампа Кеннеди", не может быть переименован без акта Конгресса.

Окружной судья США в Вашингтоне Кристофер Купер поручил администрации президента в течение 14 дней удалить все физические вывески с его именем и исключить любые упоминания о "Центре Трампа и Кеннеди" из официальных материалов.

"Органический устав Центра Кеннеди четко определяет, что Центр должен быть назван в честь президента Кеннеди, и он не может иметь никакого другого официального названия или публичного мемориала на основе одностороннего решения Совета директоров", - написал Купер.

Он также добавил, что Конгресс дал Центру Кеннеди его название, и только Конгресс может его изменить.

В пьянящей заметке на Truth Social Трамп заявил, что масштабный ремонт, запланированный на следующий месяц, будет невозможен без закрытия, и что приказ Купера держать центр открытым будет опасным.

"Я не могу быть причастным к ситуации, когда опасность для общественности процветает на виду", - сказал Трамп.

Кто подал иск на Трампа

Купер вынес решение по иску, поданному представительницей Демократической партии США от штата Огайо Джойс Битти, членом правления Центра Кеннеди благодаря своей должности в Конгрессе.

В своем заявлении после вынесения решения Битти заявила, что "Центр Кеннеди - это учреждение, которое принадлежит американскому народу, а не Дональду Трампу".