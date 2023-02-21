Суд запретил деятельность Партии регионов в Украине

Во вторник, 21 февраля, восьмой апелляционный административный суд запретил политическую партию "Партия регионов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.

Кроме того, партия обязана передать имущество, средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.

"21 февраля 2023 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № П/857/1/23 о запрете политической партии "Партия регионов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов", который призвал украинцев поддерживать полномасштабное вторжение России.

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