Суд запретил деятельность Партии регионов в Украине
Во вторник, 21 февраля, восьмой апелляционный административный суд запретил политическую партию "Партия регионов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.
"21 февраля 2023 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № П/857/1/23 о запрете политической партии "Партия регионов", - говорится в сообщении.
Отмечено, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины - запрещена деятельность "Партии регионов".
Кроме того, партия обязана передать имущество, средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов", который призвал украинцев поддерживать полномасштабное вторжение России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.