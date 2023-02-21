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Суд заборонив діяльність "Партії регіонів" в Україні

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Вівторок 21 лютого 2023 16:03
Суд заборонив діяльність "Партії регіонів" в Україні Фото: Восьмий апеляційний адміністративний суд (chesno.org)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 21 лютого, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив політичну партію "Партія регіонів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook суду.

"21 лютого 2023 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону Політичної партії "Партія регіонів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України - заборонено діяльність "Партії регіонів".

Окрім того, партія зобов’язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ оголосила у розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів", який закликав українців підтримувати повномасштабне вторгнення Росії.

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