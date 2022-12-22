Эксперт объяснил, почему введение автоматизированной системы выбросов необходимо отсрочить

Введение обязательных автоматизированных систем контроля за выбросами, которое предусмотрено проектом постановления Министерства по защите окружающей среды, следует отсрочить, поскольку сейчас у бизнеса нет 6 миллиардов гривен, которые необходимо вложить в модернизацию.

"Расходы, которые вынуждены будут понести предприятия, по оценкам Минокружения будут составлять около 6 млрд грн. Сейчас фактически все предприятия ГМК убыточны, и работают лишь для того, чтобы сохранить научно-производственный потенциал и трудовые коллективы. Поэтому это просто нереальный для них объем инвестиций", - отметил он.

По его словам, во время военного положения любые инициативы, требующие значительных финансовых ресурсов от предприятий - неуместны, ведь промышленные предприятия переживают сейчас беспрецедентные сложности. Государство же, ставя для промышленности самую высокую планку, не оказывает никакой финансовой поддержки.

"Подход – очень жесткий: ведомство рассчитало нормы по наивысшей планке, которая есть в ЕС. Кроме того, европейские предприятия получали значительную поддержку от ЕС: там были созданы фонды, через которые государства-члены Союза помогали своим предприятиям переходить на новые экологические нормативы. нас, разумеется, никакие фонды созданы не будут и вводить новые нормы предприятия будут вынуждены за собственные средства", - подчеркнул Беленький.

Глава ФМУ также заверил, что Федерация приложит все усилия, чтобы призвать чиновников реально оценить ситуацию в отрасли и поддержать предприятия.

"Мы будем призывать как минимум отсрочивать введение этой инициативы на 5 лет от действующей нормы. Такой срок отсрочки - очень короткий даже в мирное время. А мы даже не знаем, когда закончится война и появится возможность для нормальной работы предприятий. Поэтому отсрочка должно быть минимум еще на 5 лет от предусмотренной законом нормы. В противном случае украинские предприятия вынуждены будут просто остановиться", - резюмировал Беленький.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала власти отсрочить введение автоматизированной системы контроля за выбросами: как заявили в ассоциации, сейчас у предприятий нет таких значительных средств для инвестиций.