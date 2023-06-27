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Суд арестовал имущество жены Медведчука на более 300 млн гривен, его передадут в АРМА

Фото: Имущество жены Медведчука (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд арестовал имущество жены экс-народного депутата, который был лидером запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" под Киевом. Его планируют передать в АРМА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

О каком имуществе идет речь

Судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс - базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 квадратных метра.

Речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, находящихся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых являются жена (Оксана Марченко - ред.) экс-народного депутата - лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" (Виктора Медведчука - ред.), а также экс-министр доходов и сборов времен беглого президента. Бывший министр переоформил компанию-владельца имущества на третьих лиц.

Что с ним будет дальше

Стоимость этого имущества составляет более 303 млн гривен. Сейчас продолжается процедура принятия в управление АРМА арестованного имущества, а также продолжается досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением.

Кто такие Медведчук и Марченко

Виктор Медведчук является соучредителем пока запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", а также кумом российского диктатора Владимир Путина. До начала полномасштабной войны ему объявили подозрение в государственной измене и поместили под домашний арест.

В апреле прошлого года СБУ задержала Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста. Позже его обменяли на украинских военных, в частности на командиров "азовцев", которые обороняли Мариуполь. Оксана Марченко является женой предателя Медведчука. Она сбежала из Украины в Беларусь, а затем отправилась в Россию.

Ранее суд наложил арест на активы Оксаны Марченко стоимость более 1 млрд гривен. Также Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко.

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