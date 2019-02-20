Суд стягнув багатомільйонний податковий борг з фірми депутата Оніщенка

Борг утворився за договором 2007 року

Киевский окружной административный суд взыскал с компании "Надра Геоцентр" народного депутата Александра Онищенко 23,78 млн грн налогового долга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Как отмечается в решении, с иском обратилась Карловская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления ГФС в Полтавской области.

Долг образовался по договору 2007 года о совместной деятельности ООО "Надра Геоцентр" и ПАО "Укргаздобыча".

Как установлено судом, заявленная к взысканию задолженность по рентной плате за пользование недрами числится за ООО "Надра Геоцентр" как лицом, ответственным за уплату налогов в рамках договора о совместной деятельности.

По данным НАБУ, "Надра Геоцентр" контролируется нардепом Александром Онищенко. Юридически учредителем является кипрская компания "Фастило Трейдинг ЛТД". Ранее соучредителем был сам Онищенко.

Напомним, НАБУ получило разрешение на заочное осуждение Александра Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

В феврале 2019 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по так называемому газовому делу об обвинении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора.