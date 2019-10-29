ЦВК завершила перерахунок голосів на дільницях 198 округу

Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

Під час перерахунку голосів на 21 дільниці 198 округу ЦВК не виявила суттєвих порушень

Центральна виборча комісія (ЦВК) завершила повторний підрахунок голосів виборців на 21 виборчій дільниці 198 округу, в Черкаській області. Про це повідомляє прес-служба ЦВК Facebook.

Повідомляється, що повторний підрахунок голосів виборців було здійснено на виборчих дільницях № 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262. Після завершення підрахунку члени ЦВК підписали відповідні протоколи.

"Комісія виявила окремі розбіжності, які істотно не впливають на результати голосування в цьому окрузі. Всі вони будуть ретельно опрацьовані перед здійсненням Комісією подальших дій щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 в ОВО № 198", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перерахунок голосів на дільницях 198 ІО проводиться ЦВК у зв'язку з судовим рішенням. 12 серпня Верховний суд скасував результати виборів на 198 окрузі в Черкаській області, де народним депутатом був обраний Сергій Рудик.