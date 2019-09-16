Суд відновив на своїх посадах двох люстрированих прокурорів

Окружний адміністративний суд міста Києва повернув посади заступника прокурора Харківської області Дмитру Кавуну і старшому прокурору головного управління нагляду Олегу Кіперу, яких люструвати в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд визнав, що люстрація чиновників була безпідставною, а їх причетність до узурпації влади збіглим президентом Віктором Януковичем не довели.

Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру виключити Кавуна і Кіпера з реєстру люстрированных осіб Міністерства юстиції. Також ГПУ зобов'язали виплатити за вимушені прогули Дмитру Кавуну 951 тис. гривень (37,8 тис. доларів), а Олегу Кіперу - 805 тис. гривень (32 тис доларів.

Зазначимо, Кіпера і Кавуна звільнили 23 і 24 жовтня 2014 року. Розгляд справи про відновлення Кавуна зупинили 22 лютого 2015 року і почали розглядати його знову 5 вересня 2019 року.

Також у 2014 році Кавуна і Кіпера внесли до списку осіб, яким заборонено обіймати посади в органах державної влади згідно з законом про люстрацію. Заборона діє до 2024 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував колишнього суддю Вищого господарського суду Віктора Татькова. Антикорупційний суд під час засідання 12 вересня обрав запобіжний захід і заочно заарештував Татькова.

Крім того, Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління".