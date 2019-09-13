ВАКС заочно арештував суддю часів Януковича

Фото: Віктор Татьков (sud-report.org.ua)

Засідання суду відбулося 12 вересня

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно заарештував колишнього суддю Вищого господарського суду Віктора Татькова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".

Як повідомляється, антикорупційний суд під час засідання у четвер, 12 вересня, обрав запобіжний захід та заочно арештував Татькова. Захист має 5 днів, щоб оскаржити дане рішення суду.

Зазначається, що заочний арешт допоможе екстрадувати скандального суддю Татькова з Австрії, де він, за даними правоохоронців, зараз перебуває. Правоохоронні органи просили владу Австрії видати Татькова, однак він відмовився від спрощеної процедури.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Вища рада правосуддя України звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду. Татьков був звільнений з посади у зв'язку з вчиненням істотного дисциплінарного проступку - порушення вимог щодо сумісництва.

Нагадаємо, що Татьков очолював Вищий господарський суд у часи президентства Віктора Януковича. У 2016 році Татьков був звільнений Верховною радою з посади за законом про люстрацію. Після того, як його звинуватили в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ, Татьков виїхав за кордон.

У 2018 році Верховний суд скасував звільнення Татькова, а вже 4 червня 2019 року він остаточно повернув собі статус судді.