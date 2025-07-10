Суд признал законными санкции против предпринимательницы за перерегистрацию бизнеса в Бердянске

По данным Службы безопасности Украины, подконтрольное Войниковой фермерское хозяйство "Людмила" в Бердянске было перерегистрировано в псевдоорганах власти, созданных Россией на временно оккупированной территории Запорожской области. После этого предприятие продолжило работу, платило налоги в бюджет РФ и получало лицензии от оккупационной администрации.

Эти обстоятельства СБУ расценила как создающие реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины. На этом основании СНБО принял решение о применении к Войниковой, ее мужу и свекрови ограничительных мер, которые Президент Украины ввел в действие.

Войникова отрицала все обвинения и заявила о непричастности к какой-либо деятельности, угрожающей безопасности Украины. Она утверждала, что санкции были применены незаконно, поскольку она является гражданкой Украины, а закон "О санкциях", по ее мнению, не предусматривает их наложения на резидентов. Кроме того, из-за блокировки счетов, она, как мать троих детей, осталась без средств к существованию.

Что сказал суд

Верховный Суд подчеркнул, что закон "О санкциях" позволяет применять ограничительные меры к любым субъектам, действия которых создают угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины. Суд также отметил, что вопросы безопасности являются сферой дискреционных полномочий Президента и СНБО, а вмешательство в деятельность Войниковой является пропорциональным цели защиты государства.

Мнение юриста

Юрист Клим Братковский отмечает, что это дело фактически формирует правоприменительную практику относительно деятельности украинских граждан на оккупированных территориях:

"Создание или перерегистрация юридических лиц в так называемых "псевдоорганах власти" и ведение бизнеса, который платит налоги в бюджет государства-агрессора, может быть расценено как взаимодействие с оккупационной администрацией", - говорит он.

Как отмечает Братковский, это подпадает как под санкционные механизмы по закону "О санкциях", так и под признаки коллаборационистской деятельности по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

"Суд фактически признал, что даже косвенное экономическое сотрудничество с оккупантами является угрозой для нацбезопасности", - констатирует он.

По его словам, предприниматели должны учитывать риски такой деятельности, поскольку дальнейшая практика правоохранительных органов и судов будет опираться на подобные решения.