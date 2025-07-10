Суд признал законными санкции против предпринимательницы за перерегистрацию бизнеса в Бердянске

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска Юлии Войниковой, которая требовала отменить указ президента о применении к ней персональных санкций (№850/2023). Таким образом, деятельность украинских предпринимателей на временно оккупированных территориях, даже в форме хозяйствования, может считаться угрозой национальной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
По данным Службы безопасности Украины, подконтрольное Войниковой фермерское хозяйство "Людмила" в Бердянске было перерегистрировано в псевдоорганах власти, созданных Россией на временно оккупированной территории Запорожской области. После этого предприятие продолжило работу, платило налоги в бюджет РФ и получало лицензии от оккупационной администрации.
Эти обстоятельства СБУ расценила как создающие реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины. На этом основании СНБО принял решение о применении к Войниковой, ее мужу и свекрови ограничительных мер, которые Президент Украины ввел в действие.
Войникова отрицала все обвинения и заявила о непричастности к какой-либо деятельности, угрожающей безопасности Украины. Она утверждала, что санкции были применены незаконно, поскольку она является гражданкой Украины, а закон "О санкциях", по ее мнению, не предусматривает их наложения на резидентов. Кроме того, из-за блокировки счетов, она, как мать троих детей, осталась без средств к существованию.
Верховный Суд подчеркнул, что закон "О санкциях" позволяет применять ограничительные меры к любым субъектам, действия которых создают угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины. Суд также отметил, что вопросы безопасности являются сферой дискреционных полномочий Президента и СНБО, а вмешательство в деятельность Войниковой является пропорциональным цели защиты государства.
Юрист Клим Братковский отмечает, что это дело фактически формирует правоприменительную практику относительно деятельности украинских граждан на оккупированных территориях:
"Создание или перерегистрация юридических лиц в так называемых "псевдоорганах власти" и ведение бизнеса, который платит налоги в бюджет государства-агрессора, может быть расценено как взаимодействие с оккупационной администрацией", - говорит он.
Как отмечает Братковский, это подпадает как под санкционные механизмы по закону "О санкциях", так и под признаки коллаборационистской деятельности по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
"Суд фактически признал, что даже косвенное экономическое сотрудничество с оккупантами является угрозой для нацбезопасности", - констатирует он.
По его словам, предприниматели должны учитывать риски такой деятельности, поскольку дальнейшая практика правоохранительных органов и судов будет опираться на подобные решения.
Как сообщалось ранее, суд обязал РФ и "Газпромбанк" солидарно выплатить "Новус Украина" более 2,1 млрд грн в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате полномасштабной агрессии. Решение вступило в законную силу 10 июня.
Кроме того, суд обязал РФ выплатить ООО "Метро Кэш Энд Керри Украина" более 377 млн грн. Это компенсация за имущественный ущерб, причиненный утратой движимого и недвижимого имущества, в результате оккупации Мариуполя.
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