Суд вынес приговор мужчине, который отказался от мобилизации из-за веры

Прокуроры доказали, что 1 ноября 2023 года 30 летний харьковчанин получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Харькова.

В дальнейшем он прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой является годным к военной службе. 10 ноября мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть.

Однако он решил не выполнять законное требование и 8 июля 2024 года написал заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией. Уклонение он объяснил вероисповеданием и предоставил справку от баптистской церкви.

Во время судебного заседания обвиняемый вину не признал, и добавил, что в ноябре 2023 года в учебном подразделении он отказался принимать присягу, поскольку с 2021 года является верующим и показал справку Харьковского областного объединения церквей евангельских христиан баптистов.

Ему предложили прохождение альтернативной службы поваром. Однако он отказался, поскольку все равно должен был держать оружие в руках, что противоречит его религиозным убеждениям.

"Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием уклонения гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от мобилизации", - отметили в прокуратуре.

Киевский районный суд Харькова все же признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Сейчас ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.