Суд вынес приговор мужчине, который отказался от мобилизации из-за веры

В прошлом году мужчина отказался от призыва из-за вероисповедания. Сегодня суд вынес приговор за уклонение от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры доказали, что 1 ноября 2023 года 30 летний харьковчанин получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Харькова.
В дальнейшем он прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой является годным к военной службе. 10 ноября мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть.
Однако он решил не выполнять законное требование и 8 июля 2024 года написал заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией. Уклонение он объяснил вероисповеданием и предоставил справку от баптистской церкви.
Во время судебного заседания обвиняемый вину не признал, и добавил, что в ноябре 2023 года в учебном подразделении он отказался принимать присягу, поскольку с 2021 года является верующим и показал справку Харьковского областного объединения церквей евангельских христиан баптистов.
Ему предложили прохождение альтернативной службы поваром. Однако он отказался, поскольку все равно должен был держать оружие в руках, что противоречит его религиозным убеждениям.
"Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием уклонения гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от мобилизации", - отметили в прокуратуре.
Киевский районный суд Харькова все же признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Сейчас ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.
Заметим, что сейчас в Украине за уклонение от мобилизации могут наказать не только наложением штрафа. В некоторых случаях суд выносит решение, по которым человек вынужден провести несколько лет в тюрьме.
Подробнее узнать, кому "светит" реальный срок за уклонение от мобилизации, можно в материале РБК-Украина.
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