Следователи допросили отстраненного президента Южной Кореи: СМИ узнали подробности

Следователи провели многочасовой допрос арестованного президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Его поместили в следственный изолятор и за 48 часов должны либо получить ордер на задержание, либо освободить политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что в среду, 15 января, Юн явился на допрос в управление по расследованию коррупции после того, как более 3 тысяч полицейских пришли к его резиденции до рассвета чтобы арестовать отстраненного главу государства.

"Я решил отреагировать на расследование CIO, несмотря на то, что оно было незаконным, чтобы предотвратить неприглядное кровопролитие", - отметил Юн в своем заявлении, имея в виду Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), которое возглавляет уголовное расследование.

Прокурор сопровождал Юна в его машине от его дома в элитном районе, известном как Беверли-Хиллз, до офиса CIO, куда он зашел через черный ход, избегая СМИ.

Во время допроса Юна недалеко от здания совершил самосожжение неизвестный мужчина в возрасте около 60 лет. Он получил сильные ожоги и потерял сознание.

Агентство отмечает, что у властей есть 48 часов на допрос, после чего они должны получить ордер на задержание отстраненного президента на срок до 20 дней или на его освобождение.

В то же время, представитель CIO отметил, что Юн отказывается говорить и не согласился на то, чтобы его интервью со следователями записывали на видео. В Управлении не располагают информацией о том, почему Юн отказывается давать показания.

Президентский кортеж выехал из офиса CIO поздно вечером в среду. Ожидается, что Юн будет содержаться в Сеульском следственном изоляторе, где также находятся другие высокопоставленные лица, в том числе бывший президент Пак Кын Хе и глава Samsung Electronics Джей Й. Ли.

Второй допрос под вопросом

Адвокаты Юна заявили, что ордер на арест является незаконным, поскольку он был выдан судом в неправильной юрисдикции, а группа, созданная для его расследования, не имела на это законных полномочий.

Агентство Reuters отметило, что в ордере на обыск по месту жительства Юна, он назван "главарем восстания".

Кроме того, защита президента отметила, что лидер не намерен участвовать во втором дне допросов в четверг, 16 января.

Обратный политический эффект

Попытка ареста в среду заставила сотни тысяч людей прильнуть к телеэкранам, которые показывали, как автобусы с полицейскими подъезжают к президентской резиденции, проталкивают сторонников Юна, а затем направляются к воротам комплекса с лестницами и кусачками.

Когда местные телеканалы сообщили, что задержание Юна неизбежно, между сторонниками главы государства и полицией возле резиденции произошли небольшие столкновения.

Толпы протестующих, которые также собрались возле офиса CIO, размахивали южнокорейскими и американскими флагами и держали плакаты с лозунгами "Остановить воровство", ссылаясь на необоснованные заявления Юна о фальсификации выборов - одну из причин, которую он привел для оправдания объявления военного положения.

Несмотря на опросы, показывающие, что большинство граждан не одобряют объявление Юном военного положения и поддерживают его импичмент, политическое противостояние вдохновило его сторонников, а правящая Партия народной власти в последние недели переживает возрождение.

Согласно последнему опросу Realmeter, поддержка Партии народной власти составила 40,8%, а главной оппозиционной Демократической партии - 42,2%, сократившись с разрыва в 10,8% на прошлой неделе.