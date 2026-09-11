Суд отказал в утверждении плана реструктуризации "Евроэнерготрейда": что известно о деле

Восточный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об отказе в утверждении плана превентивной реструктуризации ООО "Евроэнерготрейд". Дело рассматривалось в рамках спора по обязательствам компании перед кредиторами, в частности государственным Укргазбанком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материалы судебного дела.

9 сентября 2026 года суд рассмотрел апелляционные жалобы ООО "Торговый дом Сокар Украина" и ООО "Евроэнерготрейд" по делу №905/39/26. По результатам рассмотрения коллегия судей не нашла оснований отмены предыдущего решения.

Ранее суд отказался утверждать предложенный компанией план превентивной реструктуризации. В решении отмечалось, что есть очевидные основания полагать, что план не будет иметь реальной перспективы выполнения и не обеспечит предотвращения неплатежеспособности или восстановления платежеспособности должника.

Что известно о долге

Кредит, предоставленный ООО "Евроэнерготрейд", стал предметом продолжительного судебного спора. Компанию в публичных материалах связывали с бизнесменом Юрием Дубинским.

В 2020 году государственный банк "Укргазбанк" предоставил "Евроэнерготрейду" кредит более чем на 1,2 млрд грн. Кредит был обеспечен, в частности, дебиторской задолженностью по договорам поставки газа. В тот момент компания активно работала на энергетическом рынке.

Однако в конце 2023 года компания перестала выполнять свои кредитные обязательства, нарастив задолженность перед банком примерно до 1,35 млрд грн.

После длительных судебных разбирательств стороны заключили мировое соглашение. Однако вскоре компания снова перестала соблюдать согласованный график платежей.

29 января 2026 года Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство о превентивной реструктуризации по ООО "Евроэнерготрейд".

По мнению экспертов, это стало попыткой заморозить погашение долга перед государственным банком и сделать невозможным обращение взыскания банком дебиторской задолженности "Хим Трейд", принадлежащей к группе подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В 2025 году против ряда компаний из окружения Дубинского из-за нарушения санкционного режима и сотрудничество с компаниями Фирташа было открыто уголовное производство № 42025110000000026.

СМИ считают, что попытка заблокировать погашение долга перед государственным банком за счет дебиторской задолженности "Хим Трейд" вполне могла предприниматься в интересах подсанкционного Фирташа.

30 июня 2026 года Хозяйственный суд Донецкой области отказал в утверждении плана превентивной реструктуризации, отметив, что есть очевидные основания считать предложенный план таким, который не имеет реальной перспективы выполнения и не позволит ни предотвратить неплатежеспособность, ни обеспечить жизнеспособность должника.

Представители ООО "Евроэнерготрейд" не согласились с этим решением и обжаловали его в апелляционном порядке. 9 сентября 2026 года Восточный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционные жалобы и оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Таким образом ООО "Евроэнерготрейд" не получило судебного утверждения предложенного плана превентивной реструктуризации.