Суд відмовив у затвердженні плану реструктуризації "Євроенерготрейду": що відомо про справу

Східний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про відмову в затвердженні плану превентивної реструктуризації ТОВ "Євроенерготрейд". Справу розглядали в межах спору щодо зобов’язань компанії перед кредиторами, зокрема державним Укргазбанком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріали судової справи.

9 вересня 2026 року суд розглянув апеляційні скарги ТОВ "Торговий дім Сокар Україна" та ТОВ "Євроенерготрейд" у справі №905/39/26. За результатами розгляду колегія суддів не знайшла підстав для скасування попереднього рішення.

Раніше суд відмовився затверджувати запропонований компанією план превентивної реструктуризації. У рішенні зазначалося, що існують очевидні підстави вважати, що план не матиме реальної перспективи виконання та не забезпечить запобігання неплатоспроможності або відновлення платоспроможності боржника.

Що відомо про борг

Кредит, наданий ТОВ "Євроенерготрейд", став предметом тривалого судового спору. Компанію у публічних матеріалах пов'язували з бізнесменом Юрієм Дубинським.

У 2020 році державний банк "Укргазбанк" надав "Євроенерготрейду" кредит на понад 1,2 млрд грн. Кредит був забезпечений, зокрема, дебіторською заборгованістю за договорами постачання газу. На той момент компанія активно працювала на енергетичному ринку.

Проте наприкінці 2023 року компанія припинила виконувати свої кредитні зобов’язання, наростивши заборгованість перед банком приблизно до 1,35 млрд грн.

Після тривалих судових розглядів сторони уклали мирову угоду. Однак невдовзі компанія знову перестала дотримуватися узгодженого графіка платежів.

29 січня 2026 року Господарський суд Донецької області відкрив провадження про превентивну реструктуризацію щодо ТОВ "Євроенерготрейд".

На думку експертів, це стало спробою заморозити погашення боргу перед державним банком і унеможливити звернення стягнення банком дебіторської заборгованості "Хім Трейд", що належить до групи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа.

У 2025 році, проти низки компаній з оточення Дубинського через порушення санкційного режиму і співпрацю з компаніями Фірташа було відкрито кримінальне провадження № 42025110000000026.

ЗМІ вважають, що спроба заблокувати погашення боргу перед державним банком за рахунок дебіторської заборгованості "Хім Трейд" цілком могла здійснюватися в інтересах підсанкційного Фірташа.

30 червня 2026 року Господарський суд Донецької області відмовив у затвердженні плану превентивної реструктуризації, зазначивши, що є очевидні підстави вважати запропонований план таким, що не має реальної перспективи виконання і не дасть змоги ні запобігти неплатоспроможності, ні забезпечити життєздатність боржника.

Представники ТОВ "Євроенерготрейд" не погодилися з цим рішенням та оскаржили його в апеляційному порядку. 9 вересня 2026 року Східний апеляційний господарський суд розглянув апеляційні скарги та залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Таким чином, ТОВ "Євроенерготрейд" не отримало судового затвердження запропонованого плану превентивної реструктуризації.