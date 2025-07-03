Суд отказал сети супермаркетов Varus в компенсации убытков, нанесенных Россией

ООО "Омега" обратилось в суд с требованием возместить убытки, вызванные закрытием четырех супермаркетов Varus в городах:

Николаевка;

Селидово;

Покровск;

Краматорск.

из-за невозможности их функционирования во время боевых действий, что угрожает жизни персонала и клиентов.

Истец отмечал, что агрессия РФ привела к прекращению работы магазинов, что нанесло ему значительные финансовые потери. Все объекты были законсервированы, а инвестиции в них - потеряны.

Однако суды пришли к мнению, что на момент закрытия супермаркетов в апреле 2022 года эти города не находились в зоне активных боевых действий, а были отнесены к территориям "возможных боевых действий".

Следовательно, судьи считают, что решение о закрытии магазинов было принято самостоятельно ООО "Омега", а не из-за объективной невозможности их работы. Кроме того, суд отметил, что истец не предоставил достаточных доказательств разрушения или повреждения имущества из-за военных действий.

Компания пыталась приобщить новые фото- и видеодоказательства разрушения объектов, полученные уже после решения суда первой инстанции, однако апелляционный суд отказал, отметив обязанность сторон подавать все доказательства на этапе искового производства.

Мнение юриста

По словам юриста Клима Братковского, суд фактически признал противоправность действий Российской Федерации как государства-агрессора, но отказал в компенсации из-за отсутствия доказательств прямого уничтожения имущества.

"Это создает опасный прецедент: предприятия, которые действуют в условиях войны, вынуждены не только спасать персонал, но и документально фиксировать каждый обломок, чтобы доказать ущерб. Очевидно, что консервация магазинов была вынужденным шагом из-за угрозы безопасности, а не добровольным решением", - добавляет он.

Такой подход противоречит принципу справедливости, особенно когда речь идет о территориях, которые еще не захвачены врагом, но физический доступ к этим объектам ограничен из соображений безопасности, убежден юрист.