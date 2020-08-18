Київський апеляційний суд почав розглядати справу щодо арешту акцій "Мотор Січі", - адвокат

Фото: Адвокати компанії-акціонера під час засідання в Київському апеляційному суді (РБК-Україна)

Адвокати зазначають, що держави не демонструє свою зацікавленість у розвитку підприємства

Київський апеляційний суд почав розглядати справу щодо арешту акції ПАТ "Мотор Січі".

Про це в коментарі журналістам заявив адвокат Олександр Максименко, який представляє інтереси однієї з компанії-акціонера ПАТ "Мотор Cіч", за результатами судового засідання у вівторок, 18 серпня, в Київському апеляційному суді.

"Ми вважаємо, що арешт акцій, який був накладений 6 серпня - незаконний і підлягає скасуванню на підставі процесуальних порушень", - зазначив адвокат.

У свою чергу, суд вирішив перенести засідання на 27 серпня, щоб забезпечити пряму трансляцію судового розгляду у зв'язку з суспільним резонансом, задовольнивши, таким чином, клопотання представників компанії-акціонера.

"Ми продовжуємо наполягати на тому, що арешт акцій ПАТ" Мотор Січ "призводить до стрімкого погіршення фінансових показників підприємства, порушує права всіх акціонерів на участь в управлінні цим акціонерним товариством, а також зумовлює неможливість внесення змін до реєстру акціонерів. Фактично, останні три роки роботи підприємства заморожена", - додає адвокат.

Адвокат також зазначив, що станом на сьогодні держава не демонструє свою зацікавленість у розвитку підприємства, однак компанії-акціонери будуть і далі в судовому порядку намагатися розблокувати роботу ПАТ "Мотор Січ".

Нагадаємо, рішення суддя Шевченківського райсуду Києва визнала відсутність державних інтересів в справі "Мотор Січі".

Крім того, адвокат компанії-акціонера засумнівався в об'єктивності судді, порахувавши подібні дії упередженими, і змушений був заявити про відвід судді.

Як відомо, група китайських інвесторів ще у 2016 р. придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon та українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніямиподали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій "Мотор Січ".

Рада директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", сподівається, що здоровий глузд навколо підприємства переможе, і обмеження на здійснення діяльності в Україні будуть зняті.

Своєю чергою, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори підуть у міжнародний арбітраж, що завадить української інвестиційної привабливості та стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговельним партнером.