Суд отклонил апелляцию Тимошенко на залог в 33 млн гривен

Суд отклонил апелляционную жалобу Юлии Тимошенко на меру пресечения в виде залога в размере 33 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

При рассмотрении дела адвокат политика просил суд объяснить происхождение суммы залога и заявлял о ее необоснованности. Зато прокурор ходатайствовал об увеличении размера залога до 50 миллионов гривен и применении электронного средства контроля, однако суд эти требования не удовлетворил.

В то же время суд разрешил Тимошенко общаться с народными депутатами и свободно передвигаться по территории Украины.

Что известно о деле Юлии Тимошенко

13 января 2026 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководительницы одной из парламентских фракций, которую подозревают в попытке подкупа народных депутатов с целью влияния на голосование в Верховной Раде.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели ночные обыски в офисе партии, а 14 января Юлии Тимошенко официально объявили подозрение по статье о предложении неправомерной выгоды.

Сама Тимошенко категорически отвергла обвинения, заявив, что не имеет отношения к обнародованным записям и считает уголовное производство политически мотивированным.

Напомним, 23 января в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что за лидера партии "Батькивщина" был внесен залог в размере 33 млн гривен.